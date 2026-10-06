Știința intră în bucătărie: Meniul care încetinește îmbătrânirea

Un proiect al Universității din Padova transformă cercetarea despre alimentație și îmbătrânire în preparate gătite de elevi. Meniul se bazează pe ingrediente care ar putea influența mecanismele ce reglează activitatea genelor.

Proiectul se numește Epifood și s-a născut în BioAgingLab, laboratorul Universității din Padova dedicat îmbătrânirii, potrivit presei italiene.

La bază stă o întrebare științifică

Pot anumite molecule din alimente să influențeze mecanismele epigenetice care reglează activitatea genelor?

Echipa coordonată de profesoara Sofia Pavanello a analizat peste o sută de studii pe această temă.

Printre substanțele studiate se numără polifenolii, catechinele, curcumina și acidul folic. Pe baza lor au fost alese ingrediente precum murele, afinele, ceaiul verde, cafeaua, tofu, ceapa, rucola, iaurtul, conopida și broccoli.

Elevii au lucrat alături de bucătarul-șef și de profesori. Ei au încercat, au modificat și au degustat preparatele. Bucătăria școlii a devenit astfel un laborator.

„Nu este suficient să vorbim despre alimentație sănătoasă”, a subliniat Pavanello. Profesoara susține că este nevoie de ingrediente alese pe baza dovezilor științifice.

Meniul începe cu o salată de rucola și ceapă cu sos de iaurt de soia și mure

Urmează o cremă de conopidă cu broccoli și un risotto din orez roșu integral cu miso. La felul principal sunt chiftele din leguminoase cu curcuma și biban pe cremă de praz. Desertul este o tartă integrală cu fructe și ciocolată.

Termenul „anti-îmbătrânire” trebuie însă privit cu prudență

Niciun aliment nu poate opri, singur, îmbătrânirea. Studiile despre mecanismele epigenetice nu demonstrează că un preparat poate preveni o boală.

Cercetările laboratorului din Padova ar putea fi folosite și în contexte extreme. Una dintre direcții este alimentația astronauților în misiunile spațiale.