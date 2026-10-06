Prima pagină » Sănătate » Știința intră în bucătărie: Meniul care încetinește îmbătrânirea

Știința intră în bucătărie: Meniul care încetinește îmbătrânirea

Mure, ceai verde, broccoli și miso. Cercetătorii de la Universitatea din Padova au creat, împreună cu elevii unei școli de bucătari, un meniu inspirat din studiile despre îmbătrânire.
Știința intră în bucătărie: Meniul care încetinește îmbătrânirea
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 11:24, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un proiect al Universității din Padova transformă cercetarea despre alimentație și îmbătrânire în preparate gătite de elevi. Meniul se bazează pe ingrediente care ar putea influența mecanismele ce reglează activitatea genelor.

Proiectul se numește Epifood și s-a născut în BioAgingLab, laboratorul Universității din Padova dedicat îmbătrânirii, potrivit presei italiene.

La bază stă o întrebare științifică

Pot anumite molecule din alimente să influențeze mecanismele epigenetice care reglează activitatea genelor?

Echipa coordonată de profesoara Sofia Pavanello a analizat peste o sută de studii pe această temă.

Printre substanțele studiate se numără polifenolii, catechinele, curcumina și acidul folic. Pe baza lor au fost alese ingrediente precum murele, afinele, ceaiul verde, cafeaua, tofu, ceapa, rucola, iaurtul, conopida și broccoli.

Elevii au lucrat alături de bucătarul-șef și de profesori. Ei au încercat, au modificat și au degustat preparatele. Bucătăria școlii a devenit astfel un laborator.

„Nu este suficient să vorbim despre alimentație sănătoasă”, a subliniat Pavanello. Profesoara susține că este nevoie de ingrediente alese pe baza dovezilor științifice.

Meniul începe cu o salată de rucola și ceapă cu sos de iaurt de soia și mure

Urmează o cremă de conopidă cu broccoli și un risotto din orez roșu integral cu miso. La felul principal sunt chiftele din leguminoase cu curcuma și biban pe cremă de praz. Desertul este o tartă integrală cu fructe și ciocolată.

Termenul „anti-îmbătrânire” trebuie însă privit cu prudență

Niciun aliment nu poate opri, singur, îmbătrânirea. Studiile despre mecanismele epigenetice nu demonstrează că un preparat poate preveni o boală.

Cercetările laboratorului din Padova ar putea fi folosite și în contexte extreme. Una dintre direcții este alimentația astronauților în misiunile spațiale.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
GSP.ro
George Simion pune presiune pe PSD pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Îndemnul liderului AUR pentru social-democrați
Gandul
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Patru zodii care încep săptămâna cu dreptul. Oportunități importante apar încă din primele zile
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor