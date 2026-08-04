Tot mai mulți copii cu tulburări psihice: Spitalul de Psihiatrie din Sibiu construiește un centru de adicții

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu a scos la concurs două posturi de medic specialist în psihiatria copilului și adolescentului, pentru a-și consolida echipa medicală și pentru extinderea serviciilor dedicate copiilor, adolescenților și familiilor acestora.

Cele două posturi sunt disponibile în cadrul Secției Psihiatrie Pediatrică și al Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor. Potrivit reprezentanților unității medicale, ocuparea lor va permite creșterea capacității de acordare a serviciilor de specialitate, asigurarea continuității îngrijirilor și monitorizarea mai eficientă a pacienților care necesită tratament pe termen mediu și lung.

Copii din mai multe județe vin la Sibiu

Spitalul tratează copii și adolescenți atât din județul Sibiu, cât și din alte județe ale țării, iar medicii vor avea acces la o cazuistică variată și vor lucra într-o echipă multidisciplinară, alături de psihologi, asistenți sociali și asistenți medicali.

Conducerea spitalului precizează că noii specialiști vor putea participa la activități didactice, programe de formare profesională, manifestări științifice și proiecte de cercetare desfășurate în cadrul Colectivului de Cercetare Științifică în Neuroștiințe.

Clădire nouă pentru Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor pentru Copii

Totodată, unitatea pregătește construirea unei noi clădiri pentru Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor pentru Copii, proiect care va extinde infrastructura destinată evaluării, tratamentului și recuperării pacienților pediatrici.

Înscrierile la concurs sunt deschise până în 18 august 2026. Selecția dosarelor va avea loc în aceeași zi, proba scrisă este programată pentru 24 august, iar proba clinică sau practică va avea loc pe 31 august. Potrivit spitalului, informații suplimentare privind concursul sunt disponibile la Serviciul RUNOS și Relații Publice al unității medicale.