Un endocrinolog dezvăluie secretul orezului alb

„Primul lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere este că ambele sunt alimente reale, nu se poate da vina pe orez pentru diabet, obezitate, hipertensiune, sindrom metabolic”, indică Rosero într-una dintre publicațiile sale pe rețelele sociale, citat de El Economista.

Diferența de indice glicemic

Principala diferență dintre orezul alb și cel integral este indicele glicemic. Acesta este puțin mai ridicat în cazul orezului alb decât în cazul celui integral.

Orezul alb are un indice glicemic de 60, în timp ce cel integral are o valoare de 50. Indicele glicemic reprezintă capacitatea unui aliment de a crește nivelul zahărului din sânge.

„În acest caz, orezul integral are jumătate din capacitatea de a crește glicemia față de pâine”, explică endocrinologul.

Condiția esențială pentru consumul orezului alb

Dacă vă place orezul alb, puteți continua să îl consumați, dar cu o singură condiție: niciodată pe stomacul gol.

Rosero recomandă să consumați orezul la sfârșit, consumând mai întâi proteine, legume și carbohidrați. „Desigur, nu exagerați”, avertizează medicul.

Arsenicul din orezul brun

Deși orezul brun are mai multe beneficii pentru sănătate, una dintre problemele acestui aliment este concentrația sa de arsenic. Acest tip de cereale concentrează cantități mari de arsenic, deoarece este absorbit din apă din cauza cultivării în condiții de inundație.

Arsenicul se acumulează în special în tărâțe și germeni, părți care nu sunt îndepărtate, spre deosebire de orezul alb.

„Da, este adevărat că are un pic mai mult arsenic. Cu toate acestea, un proces adecvat de spălare înainte de gătire și gătirea cu apă abundentă reduce până la 70% concentrația acestuia”, informează endocrinologul.

Varietatea surselor de carbohidrați

Rosero subliniază importanța variației surselor de carbohidrați. „Evident, nu vom trăi doar cu orez, trebuie să variem carbohidrații”, sfătuiește medicul.

Orezul este unul dintre alimentele de bază ale gastronomiei din întreaga lume. Pe lângă faptul că se combină ușor cu alte alimente, are și o mulțime de proprietăți și beneficii pentru sănătate.

În prezent se cunosc aproximativ șapte mii de soiuri de orez. Cele mai consumate și cunoscute sunt orezul alb și cel integral.