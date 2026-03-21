Prima pagină » Social » 21 martie, Ziua Olteniei. Regiunea care a dat startul uneia dintre cele mai importante mișcări din istoria României

21 martie, Ziua Olteniei. Regiunea care a dat startul uneia dintre cele mai importante mișcări din istoria României

Oltenia este sărbătorită în fiecare an la 21 martie, dată care marchează intrarea lui Tudor Vladimirescu în București, în fruntea mișcării revoluționare declanșate în 1821. Momentul a fost ales oficial drept Ziua Olteniei printr-o lege adoptată de Parlament în 2017, în semn de recunoaștere a rolului istoric jucat de această regiune în evoluția României moderne.
Gabriel Negreanu
21 mart. 2026, 11:40, Social

De-a lungul timpului, Oltenia și-a construit reputația unei provincii greu de stăpânit. Iuți la mânie și puternic atașați de libertate, locuitorii regiunii au opus rezistență imperiilor care și-au disputat influența în zonă. Un episod important din istoria provinciei a început în 1718, când, în urma tratatului de la Passarovitz, Oltenia a intrat sub stăpânire habsburgică, fiind numită de austrieci „Kleine Walachei” – „Valahia Mică”.

Ocupația habsburgică a durat aproape două decenii și a fost marcată de tensiuni puternice. Tentativa Vienei de a transforma Oltenia într-o provincie imperială, administrată direct și controlată militar, a generat revolte în toate păturile sociale, de la țărani și mici meseriași până la comercianți și boieri. Nemulțumirile erau alimentate atât de caracterul militar al administrației, cât și de direcționarea veniturilor locale către visteria imperială.

În această perioadă, haiducia a cunoscut în Oltenia o amploare rar întâlnită în Europa, iar autoritățile habsburgice au avut mari dificultăți în a controla efectiv provincia. Cu toate acestea, ocupația a adus și unele schimbări importante, precum realizarea primelor hărți topografice ale regiunii și construirea drumului Călimănești–Cozia, menit să lege noua provincie de restul imperiului.

Situația s-a schimbat în 1739, când, în urma tratatului de la Belgrad, Oltenia a fost realipită Țării Românești. În anii care au urmat, regiunea a rămas asociată cu spiritul de frondă și cu imaginea haiducilor și pandurilor care au marcat istoria locală. Timp de aproape un secol, Oltenia a fost spațiul în care s-au afirmat figuri legendare, iar Craiova a devenit un centru important al unei regiuni aflate adesea în pragul anarhiei.

Astăzi, Ziua Olteniei readuce în atenție nu doar trecutul zbuciumat al provinciei, ci și contribuția decisivă a acesteia la istoria României. Sărbătoarea din 21 martie este, astfel, un prilej de a celebra identitatea unei regiuni care și-a păstrat de-a lungul secolelor spiritul independent și forța de a influența cursul istoriei.

La mulți ani, Olteniei și tuturor oltenilor!

