35 de milioane de euro din PNRR au pierdut universitățile din Iași și nu mai sunt șanse să recupereze ceva / Cine este marele perdant

Universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse la finanțarea prin PNRR.

35,2 milioane de euro (176,5 milioane de lei) pierd acestea, iar asta o vor resimți căminele, cantinele, spațiile pentru recreere.

UMF pierde, potrivit ziaruldeiasi.ro, cel mai mult.

Această universitate va fi nevoită să sisteze construirea unei cantine de 300 de locuri și reabilitarea unui cămin.

Speranța moare ultima

Măsurile fiscale anunțate de Bolojan în iulie au dat fiori universităților din Iași – toate demersurile birocratice pe care le derulaseră vor fi fost în van, pentru că finanțarea va fi fost oprită.

Legea spune că un proiect se califică la finanțarea prin PNRR dacă a fost deja început sau dacă a fost realizat cel puțin 15% din total, or, cum niciun șantier nu era deschis atunci, pur și simplu, proiectele cădeau.

O ordonanță dată în august, potrivit căreia infrastructura universitară (cămine, cantine, spații de recreere) cu ordin de începere emis la data intrării în vigoare a documentului, putea primi bani, iar restul proiectelor a dispărut de pe lista finanțărilor nerambursabile.

Proiectele cad ca piesele de domino

Potrivit publicației citate, nu a existat nicio discuție la minister, iar anumite surse ar acredita ideea că este posibil ca data de începere a lucrării să fi fost schimbată cu o dată anterioară emiterii ordonanței, astfel încât să fie eligibilă pentru PNRR.

Restul proiectelor a căzut pur și simplu, iar speranță să mai obțină vreo finanțare nerambursabilă e mică spre inexistentă, întrucât atenția UE se îndreaptă acum spre alte proiecte.

Pierzătorul nr 1

Cel mai mare pierzător este Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, care a fost eliminată de la finanțarea cantinei de 300 de locuri și a unor spații de recreere, în valoare de peste 65 de milioane de lei.

De asemenea, reabilitarea unui cămin, estimată la 53 de milioane de lei, a căzut și ea.

În proiect mai era și îmbunătățirea eficienței energetice.

Cine primește finanțare

Au rămas în finanțare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, care va construi un cămin pentru studenți în valoare de 16 milioane de lei.

Universitatea de Științele Vieții reabilitează un cămin studențesc în valoare de 24 de milioane de lei, își consolidează clădirea și mai are de gând să construiască spații comune moderne și echipate – oficii, spălătorii, uscătorii, săli de studiu, etc…

De asemenea, Politehnica Iași rămâne și ea în finanțare, tot cu renovarea unor cămine, a sălii de sport, un proiect în valoare totală de 58,7 milioane de lei, potrivit publicației citate.