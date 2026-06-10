450 de militari din România, SUA, Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria, la exercițiul SEA BREEZE 26.1

Potrivit MApN, este vorba de o activitate de instruire desfășurată de Forțele Navale Române împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict.

Exercițiul este condus de Flota a Șasea a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de Forțele Navale Române, Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”. La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria.

Instruirea are loc în Poligonul Babadag și include trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui raid amfibiu. Militarii exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre.

„Exercițiul reflectă angajamentul comun al aliaților și partenerilor pentru consolidarea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, precum și pentru menținerea securității și stabilității în regiunea Mării Negre”, transmite MApN.