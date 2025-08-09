80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Supraviețuitorii cer interzicerea armelor nucleare

Nagasaki marchează atacul atomic al Statelor Unite asupra orașului din sudul Japoniei de acum 80 de ani, iar supraviețuitorii depun eforturi pentru ca orașul lor natal să fie ultimul loc de pe pământ lovit de bombă, scrie AP.

Bomba atomică aruncată de Statele Unite asupra orașului Nagasaki la 9 august 1945 a ucis aproximativ 70.000 de oameni, la trei zile după bombardamentul de la Hiroshima, care a ucis 140.000 de oameni. Japonia s-a predat la 15 august 1945, punând capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

Aproximativ 2.600 de persoane, inclusiv reprezentanți din peste 90 de țări, au participat sâmbătă la o ceremonie comemorativă în Parcul Păcii din Nagasaki, unde a luat cuvântul prim-ministrul Shigeru Ishiba. La ora 11:02, ora exactă la care bomba a explodat deasupra orașului Nagasaki, participanții au ținut un moment de reculegere.

Zeci de porumbei, simbol al păcii, au fost eliberați după discursul primarului din Nagasaki, Shiro Suzuki, ai cărui părinți sunt supraviețuitori ai atacului. El a spus că amintirile orașului despre bombardament sunt „un patrimoniu comun și ar trebui transmise generațiilor viitoare” atât în Japonia, cât și în afara acesteia.

„Pentru a face din Nagasaki ultimul loc bombardat atomic, acum și pentru totdeauna, vom merge mână în mână cu cetățenii din lume și ne vom dedica eforturile maxime pentru abolirea armelor nucleare și realizarea păcii veșnice”, a spus el.

Clopotele gemene ale Catedralei Urakami, care a fost distrusă în bombardament, vor suna din nou împreună după ce unul dintre clopotele care dispăruse în urma atacului a fost restaurat de voluntari.

Numărul supraviețuitorilor a scăzut la 99.130, aproximativ un sfert din numărul inițial, vârsta medie a acestora depășind 86 de ani.

Aceștia sunt nemulțumiți de amenințarea nucleară crescândă și de sprijinul acordat de liderii internaționali dezvoltării sau deținerii de arme nucleare în scopul descurajării.