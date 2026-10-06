A închiriat o mașină, a vândut-o și apoi a pretins-o furată. Isprava unui tânăr de 18 ani

Tânărul a fost reținut vinerea trecută. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi închiriat o mașină de la o persoană fizică din Cluj, pe care ulterior a refuzat să o restituie, sub pretextul că ar fi fost furată.

Tânărul din Leordeni, ar fi vândut mașina unei alte persoane, falsificând și documentele tehnice, potrivit IPJ Argeș.

Săptămâna trecută, anchetatorii au descins, atât la adresa tânărului, cât și persoanei căreia i-ar fi vândut mașina. Acolo au descoperit, dar și ridicat probe.

Tânărul a fost dus la sediul poliției pentru cercetări și a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

În urma perchezițiilor, evaluată la aproximativ 20.000 de euro a fost recuperată și va fi restituită persoanei vătămate.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite.