Prima pagină » Social » A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului

Un conducător auto este cercetat pentru dare de mită după ce a oferit bani unui polițist care îl oprise în trafic și decisese să îi aplice doar un avertisment pentru nepurtarea centurii de siguranță.
Maria Miron
31 mart. 2026, 10:08, Social

Potrivit Direcției Generale Anticorupție (DGA), cazul a fost semnalat pe 24 martie 2026 de un agent din cadrul Poliției Orașului Cugir, structură a Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza orașului Cugir, când a oprit în trafic un conducător auto și a constatat că acesta nu purta centura de siguranță. În momentul în care i-a adus la cunoștință măsura dispusă pentru contravenția constatată, respectiv un avertisment scris, șoferul i-a oferit 200 de lei cu titlu de mită, potrivit DGA.

Momentul, filmat cu camera de corp

Interacțiunea a fost înregistrată cu camera video de tip body-cam din dotarea polițistului, iar înregistrarea a constituit un element important în sesizarea făcută către structura anticorupție.

Cercetările continuă

În urma sesizării, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Alba au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Acesta a dispus deplasarea echipei operative la fața locului, în vederea constatării infracțiunii.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Ce prevede legea

Darea de mită este considerată infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal, chiar și atunci când suma oferită este redusă sau când funcționarul refuză banii.

