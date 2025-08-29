Accident cu două tramvaie care s-au ciocnit la Timișoara. Trei persoane au fost rănite

În cele două tramvaie se aflau 25 de persoane.
În urma impactului, 3 victime au primit îngrijit medicale la fața locului, ulterior refuzând transportul la spital.
Din primele informatii, trei victime, conștiente, cooperante necesită îngrijiri medicale, transmite ISU Timiș.
La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.
Intervenția este în desfășurare.