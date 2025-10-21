Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului

Incidentul s-a produs marţi, în jurul orei 01:50, la intersecţia dintre Calea Rahovei cu Strada Mihail Sebastian, unde au fost implicate trei autovehicule. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112.

Din primele informaţii, şoferiţa se deplasa pe Calea Rahovei, dinspre Şoseaua Progresului, când, la intersecţia cu Strada Mihail Sebastian, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu două autovehicule care se aflau oprite la semafor, în benzile 1 şi 2 de circulaţie.

După producerea accidentului, femeia a părăsit locul accidentului pietonal, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului. În urma impactului, două persoane au fost rănite şi transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La scurt timp după incident, în urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, conducătoarea auto a fost identificată de poliţiştii din cadrul Secţiei 19 Poliţie.

Toţi şoferii implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”. Femeia în vârstă de 45 de ani a fost testată preliminar şi cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.

Aceasta a fost transportată la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde a refuzat recoltarea unei probe biologice.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac în continuare cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice şi vătămare corporală din culpă.