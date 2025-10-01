Activiștii acuză o navă israeliană că a hărțuit flotila Global Sumud, care transporta ajutoare pentru Gaza

Pe pagina de Instagram a lui Thiago Avila a fost publicată o înregistrare colaborativă unde apare o navă de mari dimensiuni apropiindu-se de flotilă.

Identitatea exactă a ambarcațiunii nu poate fi confirmată, din cauza vizibilității reduse, scrie Euronews.

„În ciuda pierderii dispozitivelor electronice, nimeni nu a fost rănit și continuăm să mergem spre Gaza pentru a sparge asediul și a crea un coridor umanitar”, a transmis Avila pe Instagram.

Flotila „Global Sumud”, formată din peste 40 de ambarcațiuni civile cu parlamentari, avocați și activiști, printre care și militanta pentru climă Greta Thunberg, are ca obiectiv să spargă blocada israeliană asupra Fâșiei Gaza.

Un mesaj al grupului publicat miercuri pe Telegram anunță că în momentul incidentului flotila se afla la aproximativ 120 de mile marine (222 km) de țărmul Gazei.

„Nave neidentificate s-au apropiat de mai multe ambarcațiuni din flotilă, unele dintre ele având luminile stinse. Participanții au aplicat protocoalele de securitate în vederea unei eventuale interceptări. Navele au părăsit acum flotila”, se menționează în postare.