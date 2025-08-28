Ai bani de dat? Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp

MInisterul Dezvoltării a lansat un proiect de lege prin care primăriile primesc libertatea de a aplica amenzi mai mari cetățenilor.

În anumite situații, amenzile pot fi chiar dublate.

Noul proiect de lege, acum în dezbatere, cuprinde prevederi noi orivind comunicarea amenzilor și plata acestora.

Dacă persoana amendată refuză primirea procesului verbal, comunicarea se va face în termen de maximum două luni de la data încheierii, cu excepția situațiilor în care împrejurările sunt înregistrate audio-video.

Ce se întâmplă cu amenzile neachitate

În cazul amenzilor din domeniul urbanismului, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii în termen de 15 zile de la primirea procesului – verbal.

Iată ce se întâmplă în cazul amenzilor neachitate:

Dacă amenda nu a fost achitată în termen de trei luni de la termenul ințial de plată, cuantumul amenzii crește cu 30%

Dacă amenda nu a fost achitată în termen de șase luni de la termenul initial de plată, cuantumul amenzii crește cu alți 30%

Amenda neachitată în termen de trei ani de la întocmirea și comunicarea procesului verbal poate fi transmisă instanței. Aceasta poate decide transformarea acesteia în muncă în folosul comunității sau în amendă penală, cu termen d eplată de 60 de zile.

Recuperarea permisului de conducere se poate face numai după achitarea amenzii.

Ai bani de dat? Ai datorii la stat?

Autoritățile locale pot emite autorizații de construcție, numai în cazul în care solicitantul nu este înregistrat cu datorii fiscale.

În cazul tranzacțiilor de mașini second-hand, nici vânzătorul, nici cumpărătorul nu vor putea încheia tranzacția dacă unul dintre ei are datorii la stat.

Neachitarea la timp a taxelor și impozitelor atrage după sine instituirea popririi pe contul bancar, cu termen dat de ANAF de achitare a datoriilor, înainte de a o institui.

Dacă datoria nu e plătită, se recurge la executarea silită. Poprirea se ridică în momentul achitării datoriei.

Popririle sunt instituite pentru neplata taxelor, impozitelor, contribuțiilor sau a amenzilor, pentru persoane fizice și juridice, deopotrivă.