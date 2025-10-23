Prima pagină » Social » Alarmă în Mioveni: Miros intens de gaz resimțit în mai multe blocuri, oameni evacuați

Zeci de apeluri la 112 au fost primite din mai multe zone ale orașului Mioveni, județul Argeș, semnalând un miros intens de gaz resimțit în mai multe blocuri.
Andreea Tobias
23 oct. 2025, 17:29, Social

Autoritățile au dispus măsuri de evacuare preventivă a 80 de cetățeni și a sute de elevi de la Liceul „Iulia Zamfirescu”, iar alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări.

Pompierii argeșeni intervin pentru asigurarea măsurilor din competență în urma semnalării unui miros de gaz pe patru scări ale unui bloc. La fața locului sunt prezente echipe ale ISU Argeș, Distrigaz și Poliției care iau măsuri de siguranță.

Pentru gestionarea operativă a situației, intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcție de rezultate.

Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcție de rezultate.

A fost instituit imediat un comandament de urgență la Distrigaz, pentru coordonarea intervențiilor și monitorizarea permanentă a situației.