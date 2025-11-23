Un detaliu macabru l-a dat de gol pe ucigașul taximetristului din Mioveni: ce purta când a fost prins

Agresorul taximetristului din Mioveni purta geaca victimei pe care tocmai o înjunghiase mortal și o jefuise.

Andreea, Bogdan și Manuel, trei polițiști din Mioveni, au prins în timp record suspectul.

Agresorul se ascundea într-o zonă de câmp, murdar de sânge, îmbrăcat cu geaca victimei.

Andreea este elevă a Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și își desfășoară stagiul de practică la Poliția Orașului Mioveni, județul Argeș, conform Sindicatului Europol.

Intervenția dramatică în noapte

În seara de 21 noiembrie 2025, cei trei polițiști au fost direcționați pentru a interveni la un apel 112 prin care au fost sesizați despre înjunghierea mortală a unui taximetrist.

Din primele verificări a rezultat că suspectul fugise, după comiterea faptei, într-o zonă de câmp din apropierea orașului.

Cei 3 au verificat pas cu pas perimetrul indicat, în ciuda condițiilor neprielnice – întuneric, ceață și teren dificil, departe de orice așezare urbană.

Descoperirea macabră

În urma căutărilor l-au găsit rapid pe suspect ascuns pe un teren agricol. Purta geaca victimei pe care tocmai o înjunghiase și jefuise cu doar câteva ore înainte.

Polițiștii l-au imobilizat și l-au condus la sediul poliției, de unde urmează să fie prezentat în fața judecătorilor pentru arestare preventivă.

Ultima cursă a taximetristului

Taximetristul plecat în ultima lui cursă era din comuna Albota. Vineri noapte, un tânăr de 21 de ani i-a cerut să îl ducă din Pitești, într-o localitate aflată la 30 de kilometri distanță.

Înainte să ajungă la destinație, pe un pod din Mioveni, individul l-a înjunghiat pe șofer în piept, i-a furat portofelul, telefonul și geaca, apoi a fugit, conform Știrile Pro TV.

Rănit grav, victima s-a târât aproape 300 de metri înspre o zonă locuită pentru a cere ajutor. S-a stins însă în fața unei case.

Martorul care a încercat să îl salveze

Proprietarul casei unde a căzut taximetristul a povestit momentele dramatice.

„Am auzit soneria. Când m-am apropiat, un cetățean era căzut, îi curgea sânge din piept. Și zic: ce s-a întâmplat? M-a tăiat! Apoi am sunat la 112. Am discutat cu el vreo 3-4 minute și apoi a început să îi curgă sânge”, a declarat martorul.

SMURD-ul a încercat resuscitarea aproximativ 45-50 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic.

Prins murdar de sânge

În scurt timp, polițiștii au găsit în apropiere un tânăr de 21 de ani, murdar de sânge, îmbrăcat cu geaca celui ucis. Se ascundea într-o zonă mlăștinoasă.

În urma primelor verificări a ieșit pozitiv la amfetamină. Anchetatorii au găsit cuțitul cu care a fost înjunghiat taximetristul, aruncat lângă mașină.

Antecedente îngrijorătoare

Agresorul a fost reținut pentru omor și riscă 20 de ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, același individ ar fi amenințat cu cuțitul un alt taximetrist în București.

Reacția promptă a salvat ancheta

Sindicatul Europol i-a felicitat pe Andreea, Bogdan și Manuel pentru promptitudinea cu care au acționat.

„Au demonstrat încă o dată că reacția promptă, seriozitatea și responsabilitatea fac diferența în momente critice. Datorită lor individul va sta mulți ani după gratii”, a transmis sindicatul.