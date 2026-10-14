Alertă aeriană în Tulcea: țintă aeriană la aproximativ 30 de km est de Insula Șerpilor

Populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta aeriană în după-amiaza zilei de miercuri, la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru îndeplinirea misiunilor de supraveghere și monitorizare.

Mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17:39.

Conform datelor comunicate de MApN, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian național la ora 17:38, la aproximativ 22 de kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale românești.

Aceasta a părăsit spațiul aerian național la ora 17:46.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alerta aeriană a încetat la ora 19:03.