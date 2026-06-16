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Amenzi de peste 1,2 milioane de lei date de ANSVSA după aproape 9000 de controale

Inspectorii ANSVSA au efectuat 8980 de controale în unități din industria agroalimentară în luna mai și au aplicat 142 de amenzi în valoare totală de 1.270.400 de lei, după neregulile constatate în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.
Amenzi de peste 1,2 milioane de lei date de ANSVSA după aproape 9000 de controale
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ANSVSA
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iun. 2026, 11:04, Social
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Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat, în luna mai, acțiuni de control în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.

Au fost vizați operatori din industria alimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de panificație și patiserie, producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare.

Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și cea a Municipiului București au efectuat 8980 de controale în unități din industria agroalimentară.

În urma verificărilor, au fost aplicate 105 avertismente și 142 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 1.270.400 de lei.

„Respectarea cerințelor privind igiena, trasabilitatea și implementarea procedurilor de autocontrol nu reprezintă doar obligații legale, ci condiții esențiale pentru garantarea siguranței alimentelor (…)”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Controalele au făcut parte din Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au vizat, între altele, respectarea normelor de igienă, condițiile de prelucrare și depozitare a produselor alimentare, trasabilitatea, etichetarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP.

Printre principalele nereguli descoperite s-au numărat nerespectarea normelor de igienă privind depozitarea produselor și starea spațiilor de lucru, implementarea necorespunzătoare a procedurilor HACCP, probleme legate de etichetare și ambalare, lipsa documentelor de trasabilitate și deficiențe privind documentele personalului.

În cadrul acțiunilor de control au fost prelevate și probe pentru analize de laborator, în vederea verificării conformității produselor alimentare și a respectării limitelor admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise.

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