Anchetă de amploare în Rusia din cauza vaccinului care a omorât sute de câini

Ancheta de amploare îi vizează în special pe producătorii vaccinului. Potrivit Nexta, autoritățile au deschis un dosar penal împotriva companiei „Vetbiohim”, producătoarea vaccinului „Multican-8″.

Motivul începerii urmăririi penale este a fost utilizarea unui certificat de calitate fals. În septembrie, agenția federală de control și supraveghere a agriculturii din Rusia a descoperit în lotul de vaccin prezența unui virus viu al bolii Aujeszky.

Ce boală conținea vaccinul pentru câini

Boală cunoscută și sub numele rabia falsă este fatală pentru câini. Peste 300 de câini au murit în Rusia din cauza vaccinului, iar alții au avut probleme medicale.

În urma scandalului și a confirmării prezenței virusului viu, autoritățile ruse au ordonat retragerea de pe piață și distrugerea totală a loturilor suspecte. Mulți proprietari de câini au fost nevoiți să caute pe piața neagră sau la clinicile private vaccinuri de import. Acestea sunt extrem de rare și de scumpe în Rusia din cauza sancțiunilor economice.