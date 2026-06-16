Prima pagină » Social » ANM: Cod galben de ploi, vânt și grindină în 13 județe / Temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu posibile ploi de scurtă durată în București

ANM: Cod galben de ploi, vânt și grindină în 13 județe / Temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu posibile ploi de scurtă durată în București

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi, vânt și grindină, valabilă până joi dimineața în 13 județe din țară. În București, vremea va fi caldă, cu posibile ploi de scurtă durată .
ANM: Cod galben de ploi, vânt și grindină în 13 județe / Temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu posibile ploi de scurtă durată în București
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin PirvRadu Mocanu
16 iun. 2026, 10:14, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Avertizarea este în vigoare de miercuri de la ora 12.00 până joi la ora 2.00.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți în regiunile nordice.

Vremea în București

Marți, temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade Celsius, în timp ce minima  se va situa între 14 și 16 grade. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat. 

Miercuri, temperaturile maxime vor urca până la 30-31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi în jurul valorii de 16 grade. Cerul va rămâne variabil și vântul va sufla slab și moderat. De asemenea, există posibilitatea unor averse de scurtă durată. 

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da