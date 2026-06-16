ANM: Cod galben de ploi, vânt și grindină în 13 județe / Temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu posibile ploi de scurtă durată în București

Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Bistrița-Năsăud, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Avertizarea este în vigoare de miercuri de la ora 12.00 până joi la ora 2.00.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți în regiunile nordice.

Vremea în București

Marți, temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 14 și 16 grade. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat.

Miercuri, temperaturile maxime vor urca până la 30-31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi în jurul valorii de 16 grade. Cerul va rămâne variabil și vântul va sufla slab și moderat. De asemenea, există posibilitatea unor averse de scurtă durată.