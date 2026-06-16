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ANM: Temperaturi mai mari decât cele normale până la mijlocul lunii iulie

Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei începând de săptămâna viitoare și până la mijlocul lunii iulie, se arată în prognoza pentru următoarele patru săptămâni publicată marți de ANM.
ANM: Temperaturi mai mari decât cele normale până la mijlocul lunii iulie
foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
16 iun. 2026, 08:02, Social
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Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

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