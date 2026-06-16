Antalya printre preferințele de top ale românilor când aleg vacanța la mare în străinătate

Turcia nu trebuie privită ca o ofertă standard de vară, ci ca o destinație în care turiștii pot combina un buget clar și predictibil cu vacanțe la mare, servicii hoteliere de calitate, gastronomie renumită și diversificată precum și experiențe autentice în afara hotelului, spun specialiștii.

În ceea ce privește Antalya, provincia situată în sud-vestul Turciei, în zona de coastă a Mării Mediterane, se bucură de o varietate de relief și de o climă care o face accesibilă în cea mai mare parte a anului.

Raportul calitate-preț, dar și durata scurtă a călătoriei cu avionul, sunt aspecte ce fac din Antalya o destinație preferată de vacanță pentru mulți români. Turcia, și în special Antalya este binecunoscută turiștilor pentru calitatea deosebită a serviciilor, All inclusive și Ultra All inclusive. Coral Travel România este una dintre companiile care operează cu succes acest concept de vacanțe.

„Românii aleg în general Turcia pentru ofertele cu raport calitate preț foarte bun. Zborul cu avionul este foarte scurt și nu durează mai mult de o oră și 40 de minute, transferul este inclus, iar hotelurile au foarte multe facilități pentru întreaga familie, dar și separat pentru fiecare membru al familiei: de la loc de joacă pentru copii unde cei mici pot fi lăsați supravegheați începând cu vârsta de 2 ani, până la zone special amenajate doar pentru adulți: plaja, SPA”, a declarat Paula Iordache, PR Specialist, Coral Travel România.

Confort pentru familii, distracție pentru tineri

Antalya este o destinație aleasă deopotrivă de familiile cu copii, dar și de tinerii în căutare de distracție și aventură.

Hotelurile de 5 stele ale companiei au conceptul de Family Club în care există facilități speciale pentru cei mici, de la meniu special pentru copii cu mâncare sănătoasă, până la locuri de joacă care trebuie sa fie minim jumătate acoperite și protejate de soare. Dacă vrei ca părinte să ai o cină romantică, copiii pot fi lăsați aici chiar și după ora 18:00.

Tinerii, la rândul lor se pot bucura nu doar de plajă ci și de aventuri pe mare, ori chiar pe munte în zona Kemer, plimbări, de spații de agrement, dar și de cluburi de noapte.

Turiștii au nevoie de mai mult decât o fotografie frumoasă a unui hotel

Astăzi, turiștii români au nevoie de mai mult decât o fotografie frumoasă a unui hotel. Potrivit specialiștilor din industria turismului ei doresc să înțeleagă exact pentru ce plătesc: cum va fi zborul, cum arată plaja, ce este inclus în pachet, cine îi va întâmpina după sosire, ce activități există pentru copii, ce excursii pot face și cine îi va ajuta dacă apare o întrebare sau o situație neprevăzută la destinație.

Turcia oferă răspunsuri foarte clare acestor nevoi: un zbor scurt, o gamă largă de hoteluri, conceptul all inclusive, facilități pentru familii, mare, istorie, trasee în natură și asistență locală la destinație.

Gastronomia reprezintă, de asemenea, un element esențial. Pentru turiștii români, acest aspect nu este un simplu detaliu. Ei apreciază varietatea preparatelor, gusturile familiare, produsele de calitate, meniurile dedicate copiilor, bucătăria internațională și posibilitatea de a alege între preparatele tradiționale turcești și cele europene.

Autoritățile locale au implementat un sistem integrat de management smart city

Un aspect de menționat se referă la implicarea autorităților locale turcești în construirea ecosistemului turistic.

Municipalitatea metropolitană Antalya a implementat un sistem integrat de management smart city, cu chioșcuri de informare turistică digitale, sisteme de monitorizare a traficului și infrastructură orientată explicit spre confortul vizitatorilor.

„Primăria Kemer (regiune a Antalyei, n.r.) lucrează direct cu touroperatorii internaționali, consultându-i cu privire la nevoile și așteptările turiștilor, o practică standard în turismul turcesc, inimaginabilă în contextul romanesc actual.

Spre exemplu, primăria din Kemer se promovează cu clipuri facute cu AI, în timp ce România încă mai folosește promovarea cu ajutorul pliantelor.

La nivel național, Turcia a adoptat în 2021 o Strategie Națională pentru Inteligență Artificială 2021-2025, actualizată în 2024, care include explicit aplicații în turism: analiză predictivă, chatboți multilingvi, sisteme de recomandare și promovare personalizată a destinațiilor”, a declarat pentru Mediafax, Paul Barbu, consultant independent de turism.

De asemenea trebuie menționat la capitolul confort pentru turiști, faptul că multe dintre elementele importante ale vacanței sunt coordonate direct la destinație: transferuri aeroport, ghizi vorbitori de limba română, excursii, logistică, suport local și asistență pentru turiști pe întreaga durată a vacanței.