Anul universitar a început cu proteste în nouă centre universitare

Studenții au ieșit în stradă în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile de austeritate care afectează direct parcursul lor academic.

„Limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea fondului de burse, limitarea acordării burselor doar la perioada activităților didactice și eliminarea posibilității de a beneficia de bursă pentru studenții la taxă, vor determina creșterea ratei abandonului universitar sau chiar o scădere a numărului de studenți înmatriculați la studii superioare.

Protestele de luni au fost doar începutul seriei de proteste și manifestații care va urma, deoarece studenții nu acceptă politici adoptate fără consultare, măsuri cu impact major asupra studenților aflați în situații socio-economice dificile prin care dreptul la educație este limitat și lipsa de interes constantă față de educație de care decidenții dau dovadă”, arată ANOSR în comunicatul citat.

Potrivit ANOSR, în lipsa unor măsuri concrete care să corecteze deciziile adoptate, protestele și manifestațiile studențești vor continua.