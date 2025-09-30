Gândul: Frații Tate s-au prezentat la DIICOT. Ce spune Tristan despre acuzații

La intrare, Tristan Tate le-a spus jurnaliștilor că cine crede în toate acuzațiile care i s-au adus de-a lungul timpului are un nivel de inteligență redus.

„Din fericire, voi scăpa de toate dosarele și acuzațiile împotriva mea. Am fost acuzat în România, Polonia, Statele Unite, în aproape fiecare țară din lume, timp de 3 ani și jumătate, aproape 4. Când am fost arestat aici în România, în aprilie 2022, eram în top 10 cei mai bogați oameni din România. Și uite așa am decis să răpesc pe cineva. Cine crede în toate prostiile acestea are un nivel de inteligență redus”, a spus Tristan Tate la intrarea în sediul DIICOT, potrivit gandul.ro.

Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.

Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, se autoproclamă „misogin” și susţine că a făcut milioane de euro din social media, în ciuda faptului că a fost interzis anterior de pe platformele sociale pentru opiniile sale.

El şi Tristan Tate, care are 36 de ani, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi de formarea unui grup organizat pentru a exploata sexual femei din România. Andrew Tate este, de asemenea, acuzat de viol. Fraţii fac subiectul unei anchete separate în Regatul Unit privind acuzaţii de viol şi trafic de persoane