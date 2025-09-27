Protest cu zeci de mii de persoane la Berlin pentru încetarea războiului din Gaza

Protestatarii au purtat steaguri palestiniene şi bannere cu mesaje precum „Free Palestine” (Eliberaţi Palestina) şi „Food and water are human rights” (Mâncarea şi apa sunt drepturile omului), mărşăluind de la primăria Berlinului până la Monumentul Columnei Victoriei, unde a avut loc un miting şi un concert cu artişti de rap şi hip-hop, notează AFP.

Poliţia a estimat prezenţa a aproximativ 60.000 de persoane, în timp ce organizatorii au vorbit despre aproximativ 100.000 de participanţi. Pentru monitorizarea protestului au fost mobilizaţi circa 1.800 de poliţişti.

Mitingul a fost organizat de partidul Die Linke şi de organizaţii civice, care au criticat guvernul german pentru „tăcerea” sa pe măsură ce situaţia umanitară din Gaza se înrăutăţeşte. Partidul a cerut ca guvernul să crească presiunea asupra Israelului pentru a-l determina să-şi schimbe cursul.

Deşi Israelul a beneficiat tradiţional de un sprijin larg în Germania, nemulţumirea publică a crescut odată cu prelungirea campaniei militare. Cancelarul Friedrich Merz a anunţat în august că guvernul va restricţiona vânzările de arme către Israel, însă criticii consideră că măsurile nu sunt suficiente.

Ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a fost declanşată ca răspuns la atacul grupului militant Hamas din 7 octombrie 2023 şi, conform datelor oficiale din teritoriu, a provocat peste 65.926 de victime palestiniene, majoritatea civili.