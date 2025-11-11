Prima pagină » Știrile zilei » UNICEF: Israel blochează livrarea de seringi și lapte praf pentru copiii din Gaza

UNICEF: Israel blochează livrarea de seringi și lapte praf pentru copiii din Gaza

Israel împiedică intrarea în Gaza a 1,6 milioane de seringi și aproape un milion de sticle cu lapte praf destinate copiilor, a anunțat UNICEF, avertizând că zeci de mii de copii riscă să nu fie vaccinați.
UNICEF: Israel blochează livrarea de seringi și lapte praf pentru copiii din Gaza
Sursa: Hepta
Rareș Mustață
11 nov. 2025, 18:18, Știri externe

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a acuzat marți Israelul că blochează livrarea unor materiale medicale esențiale pentru copii în Fâșia Gaza, inclusiv 1,6 milioane de seringi necesare unei campanii de vaccinare și aproximativ un milion de sticle de lapte praf pentru bebeluși.

Organizația a precizat că, din cauza restricțiilor impuse de autoritățile israeliene, peste 40.000 de copii care au ratat vaccinurile de rutină în timpul războiului nu pot fi imunizați.

Potrivit purtătorului de cuvânt al UNICEF, Ricardo Pires, seringiile sunt blocate în vamă din luna august, Israelul considerându-le „echipamente cu dublă utilizare”, care ar putea avea aplicații militare.

„Ne este extrem de greu să obținem aprobarea pentru aceste articole, deși sunt urgente și absolut necesare”, a declarat Pires reporterilor la Geneva.

UNICEF și alte agenții umanitare au cerut în repetate rânduri acces sigur pentru ajutoarele destinate populației din Gaza, unde sistemul medical este la un pas de colaps după luni de conflict, scrie Al Jazeera.

La Bubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
Gandul
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor