UNICEF: Israel blochează livrarea de seringi și lapte praf pentru copiii din Gaza

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a acuzat marți Israelul că blochează livrarea unor materiale medicale esențiale pentru copii în Fâșia Gaza, inclusiv 1,6 milioane de seringi necesare unei campanii de vaccinare și aproximativ un milion de sticle de lapte praf pentru bebeluși.

Organizația a precizat că, din cauza restricțiilor impuse de autoritățile israeliene, peste 40.000 de copii care au ratat vaccinurile de rutină în timpul războiului nu pot fi imunizați.

Potrivit purtătorului de cuvânt al UNICEF, Ricardo Pires, seringiile sunt blocate în vamă din luna august, Israelul considerându-le „echipamente cu dublă utilizare”, care ar putea avea aplicații militare.

„Ne este extrem de greu să obținem aprobarea pentru aceste articole, deși sunt urgente și absolut necesare”, a declarat Pires reporterilor la Geneva.

UNICEF și alte agenții umanitare au cerut în repetate rânduri acces sigur pentru ajutoarele destinate populației din Gaza, unde sistemul medical este la un pas de colaps după luni de conflict, scrie Al Jazeera.