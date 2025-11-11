Peste 6.000 de persoane din Gaza au nevoie urgentă de reabilitare după amputări

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat marți că 6.000 de persoane care au suferit amputări necesită tratament și reabilitare imediată, în contextul unei crize medicale severe generate de lipsa resurselor și a echipamentelor de asistență.

Potrivit autorităților, copiii reprezintă un sfert dintre cazurile de amputare, iar femeile aproape 13%.

Conform Al Jazeera, ministerul avertizează că lipsa echipamentelor medicale și a protezelor agravează trauma și suferința celor răniți, împiedicându-i să își reia viața de zi cu zi.

Organizațiile umanitare atrag atenția că sistemul medical din Gaza este la limită, spitalele fiind copleșite de numărul mare de pacienți și de lipsa materialelor esențiale pentru intervenții și recuperare.