Protest la Guvern, pentru reluarea programului FIV: Austeritatea trece, copiii rămân

Alături de cele două organizaţii, vor fi prezente cupluri care urmează tratamente specifice FIV, care îşi vor spune poveştile. După declaraţii, sute de scrisori ale celor care vor să devină părinţi vor fi depuse la Guvern, pentru premierul Bolojan. Scrisorile vor fi puse într-o cutie poştală uriaşă.

Potrivit Declic, în acest moment, România a devenit singura ţară din Uniunea Europeană care nu sprijină financiar cuplurile pentru fertilizarea in vitro.

În 2025, deşi bugetul fusese aprobat şi toate demersurile pentru continuarea programului FIV erau finalizate la Ministerul Muncii şi Familiei, odată cu venirea Guvernului Bolojan, în iunie s-a oprit programul.

„Programul FIV este o investiţie financiară inteligentă a statului român. O procedură FIV costă statul 15.000 lei, dar aduce înapoi de 26 de ori mai mult prin contribuţiile viitorului copil, conform unui studiu făcut de sociologul prof. dr. Bogdan Bucur. Dincolo de calcule, este vorba despre un drept fundamental de a deveni părinte”, se arată în comunicatul Declic.

Organizatorii îi cerpremierului să aloce 75 de milioane de lei pentru 5000 de vouchere, la rectificarea bugetară din septembrie.

Conform organizatorilor, programul naţional de fertilizare in vitro derulat până în 2024 a fost un sprijin semnificativ al statului român pentru persoanele care se confruntă cu infertilitatea. Oprirea lui înseamnă „şanse pierdute pentru mii de cupluri care îşi doresc copii”.

Petiţia poate fi semnată aici: https://facem.declic.ro/campaigns/austeritatea-trece-copii-raman.