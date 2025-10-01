Prima pagină » Social » Anunțul ANPDPD: Se acordă vouchere de 39.000 de lei pentru copiii cu handicap

Anunțul ANPDPD: Se acordă vouchere de 39.000 de lei pentru copiii cu handicap

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) anunță că, de miercuri, începe înscrierea pentru acordarea sprijinului de 39.000 de lei pentru tehnologii asistive dedicate copiilor cu handicap.
Anunțul ANPDPD: Se acordă vouchere de 39.000 de lei pentru copiii cu handicap
Sursa foto: Pexels
Cosmin Pirv
01 oct. 2025, 09:58, Social

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) anunță că oferă sprijin copiilor cu dizabilități prin acordarea de e-vouchere pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces. Această inițiativă face parte din proiectul „Tech-Assist” și are ca scop creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor.

Etapa de preînscriere începe miercuri la ora 10.00

Pot beneficia de vouchere copiii care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți/tutori, nu au beneficiat în ultimul an de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.

Cu e-voucherul se poate achiziționa o gamă largă de produse și tehnologii menite să îmbunătățească viața de zi cu zi, printre care scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia.

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei (TVA inclus). Se pot achiziționa până la trei produse și trei accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului.