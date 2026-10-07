Aproape doi ani de intervenții estetice fără drept. Totul s-ar fi întâmplat într-un salon de tatuaje

Ar fi făcut intervenții estetice timp de aproape doi ani

Potrivit polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, cercetările vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Anchetatorii susțin că, în perioada august 2024 – iunie 2026, femeia, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale cu profil de salon de tatuaj estetic și body piercing din municipiul Constanța, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic.

Pentru proceduri, aceasta ar fi folosit inclusiv bisturiu, seringi, materiale de uz medical și anestezic injectabil local.

Volumizare, implantare subcutanată și injectări de substanțe

Conform polițiștilor, femeia ar fi realizat și intervenții de chirurgie estetică minoră, printre care proceduri de volumizare și corecție, implantare subcutanată și injectarea unor substanțe.

Verificările au arătat însă că aceasta nu are calitatea de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și nu îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 95/2006 pentru exercitarea profesiei de medic.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului în cauză, femeia fost reținută, luni, pentru 24 de ore și dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Magistrații constănțeni au decis anchetarea femeii sub control judiciar.