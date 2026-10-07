Prima pagină » Social » Aproape doi ani de intervenții estetice fără drept. Totul s-ar fi întâmplat într-un salon de tatuaje

Aproape doi ani de intervenții estetice fără drept. Totul s-ar fi întâmplat într-un salon de tatuaje

O femeie de 48 de ani, care reprezenta un salon de tatuaj estetic și body piercing din Constanța, a fost reținută după ce, timp de aproape doi ani, ar fi efectuat proceduri medicale și intervenții de chirurgie estetică fără să aibă dreptul să practice medicina.
Aproape doi ani de intervenții estetice fără drept. Totul s-ar fi întâmplat într-un salon de tatuaje
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
07 oct. 2026, 10:09, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ar fi făcut intervenții estetice timp de aproape doi ani

Potrivit polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, cercetările vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Anchetatorii susțin că, în perioada august 2024 – iunie 2026, femeia, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale cu profil de salon de tatuaj estetic și body piercing din municipiul Constanța, ar fi efectuat acte medicale rezervate profesiei de medic.

Pentru proceduri, aceasta ar fi folosit inclusiv bisturiu, seringi, materiale de uz medical și anestezic injectabil local.

Volumizare, implantare subcutanată și injectări de substanțe

Conform polițiștilor, femeia ar fi realizat și intervenții de chirurgie estetică minoră, printre care proceduri de volumizare și corecție, implantare subcutanată și injectarea unor substanțe.

Verificările au arătat însă că aceasta nu are calitatea de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și nu îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 95/2006 pentru exercitarea profesiei de medic.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului în cauză, femeia fost reținută, luni, pentru 24 de ore și dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Magistrații constănțeni au decis anchetarea femeii sub control judiciar.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
Libertatea
Irina Vasilcan, soţia arbitrului Gheorghe Moldovan, a rupt tăcerea după moartea lui. Ce s-a întâmplat între ei: „Am încercat să-l salvez”
CSID
De ce se moare, de fapt, pe șoselele din România? Statistica pe 2025 este uluitoare
Promotor