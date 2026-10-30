Argumentul escrocilor care organizează alba-neagra în centrul Romei: „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”

Consilierul a dezvăluit într-o emisiune de televiziune că a fost abordat de doi bărbați într-o parcare. Cei doi i-au explicat că fac parte dintr-o familie care practică jocul ilegal și că nu deranjează pe nimeni.

La finalul discuției care a avut seara, bărbații au lansat un avertisment: „Uite, dacă noi plecăm de aici, pot veni alte familii care sunt mult mai rele, pentru că, până la urmă, noi nu batem oamenii”.

Poliția italiană a organizat mai multe acțiuni în zonele turistice ale Romei, în special în locurile în care sunt organizate jocuri ilegale de tipul alba-neagra. Deși la finalul operațiunii polițiștii rețin persoane, jocurile stradale continuă.

Totul s-a transformat într-un fenomen, iar în capcană sunt atrași numeroși turiști. Continuarea pe Mediafax Italia.