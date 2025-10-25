Atac aerian rusesc în Kiev provoacă moartea unei persoane și răni altor zece

O persoană și-a pierdut viața, iar alte zece au suferit răni în capitala Ucrainei, după ce o serie de rachete și drone rusești au lovit mai multe locații din Kiev în cursul nopții.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă de șeful administrației militare a orașului.

„Rapoartele preliminare indică faptul că atacul a dus la spargerea geamurilor, avarierea mașinilor și la formarea unui crater în curtea unei clădiri rezidențiale”, a spus Tymur Tkachenko într-o postare pe Telegram despre pagubele din Kiev.

El a mai spus că atacurile au provocat mai multe incendii și au afectat o grădiniță.

Forțele aeriene ucrainene au doborât patru dintre cele nouă rachete și 50 dintre cele 62 de drone folosite în atacurile din Ucraina, conform unei declarații separate.

De asemenea, forțele aeriene au raportat cinci lovituri directe de rachete și 12 lovituri de drone asupra a 11 locații din țară.