Aterizare de urgență la Otopeni. Patru pasageri ai cursei Istanbul-Londra, intoxicați cu fum

UPDATE 2

Reprezentanții aeroportului anunță că pasagerii vor fi rerutați pe alte curse, pentru a ajunge la Londra.

Aeronava va rămâne pe aeroportul Henri Coandă în noaptea de joi spre vineri.

UPDATE

Ministerul Sănătății a anunțat că s-a confirmat prezența fumului la bord și că toate persoanele din avion au fost evacuate.

​Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.

Știrea inițială

Un avion cu 142 de pasageri care circula de la Istanbul la Londra a aterizat joi de urgență la Otopeni. Patru persoane au acuzat probleme medicale. Acestea ar fi suferit intoxicații cu fum.

Este vorba de o aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra.

Piloții au cerut, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale.

Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum.

Aeronava a aterizat în siguranță puțin după ora ora 18.00. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.