Au închiriat sisteme de cofrat, dar și le-au însușit: Prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei

Coi doi bărbați cu vârsta de 54 de ani, care sunt administratori ai unei firme, i-ar fi păcălit pe angajații victimei că doresc să închirieze sisteme de cofrat pentru folosirea lor pe șantiere.

„În acest context, bănuiții și-ar fi însușit acele bunuri la scurt timp după ce au fost livrate pe șantier, în scopul obținerii unui folos patrimonial injust”, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Potrivit Poliției, prejudiciul cauzat este de peste 3.260.000 de lei.

Marți, anchetatorii au descins la 5 adrese din Capitală, dar și din județele Ilfov, Dâmbovița și Brașov.

În urma perchezițiilor, cei doi administratori de firmă duși la audieri. Poliția anunță că vor fi dispuse măsurile legale față de aceștia.

Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare continuă cercetările, supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Cei doi administratori sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.