Bărbat din Buzău, arestat preventiv pentru proxenetism. Ar fi obținut 30.000 de lei de pe urma unei femei

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2025-2026, bărbatul ar fi determinat o tânără, de 28 de ani, din Constanța, să practice prostituția”, transmite IPJ Buzău.

Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi racolat-o pe femeie folosind metoda „loverboy”. Ulterior, acesta ar fi închiriat locațiile unde femeia presta servicii sexuale. Tot el ar fi fost cel care a stabilit tarifele, a publicat anunțuri referitoare la servicii pe site-urile de profil și a asigurat și paza în timpul prestării de servicii sexuale.

„Prin această metodă, bărbatul ar fi obținut foloase materiale injuste, estimate la 30.000 de lei”, transmite IPJ Buzău.

Bărbatul a fost depistat și reținut pentru 24 de ore, marți, iar acesta a fost prezentat, miercuri, n fața magistraților cu propunere de arest preventiv.

Pe numele bărbatului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism.