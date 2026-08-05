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Bătrână din județul Galați, îngropată în urmă cu un an în spatele casei pentru a-i fi încasată pensia

O bătrână din județul Galați a fost îngropată în urmă cu un an în spatele casei pentru a-i fi încasată pensia, potrivit unor surse judiciare. Beneficiara pensiei este nepoata femeii. Ea a devenit principala suspectă în dosarul de profanare și înșelăciune.
Bătrână din județul Galați, îngropată în urmă cu un an în spatele casei pentru a-i fi încasată pensia
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Petru Mazilu
05 aug. 2026, 15:11, Social
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O bătrână din județul Galați a fost îngropată în spatele casei fără înștiințarea autorităților. Incidentul a avut loc la Târgu Bujor, în județul Galați. Potrivit primelor informații, femeia a fost îngropată în urmă cu un an. Se pare că scopul a fost cel de a-i încasa pensia.

Autoritățile gălățene au deschis un dosar penal pentru profanare și înșelăciune. Anchetatorii au solicitat exhumarea resturilor. Acestea vor fi supuse unei expertize pentru a se stabili cauza decesului.

Pensia încasată de nepoată

Principala suspectă este nepoata bătrânei, care a primit pensia bunicii decedate. Ancheta va stabili dacă ea a avut complici. Bătrâna a fost îngropată fără înștiințarea autorităților. În acest caz nu există certificat constatator al morții, certificat de deces și autorizație de înhumare.

Totodată, autorităților vor stabili care este valoarea prejudiciului produs fondului de pensii. Pensia femeii depășea cu puțin suma de 2.000 de lei.

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