Biciclist lovit mortal de o mașină pe un drum județean din Prahova

Un bărbat de 69 de ani care mergea pe bicicletă a fost lovit mortal de o mașină, sâmbătă, pe un drum județean din Prahova.

IPJ Prahova anunță că accidentul a avut loc sâmbătă în afara localității Bărăitaru.

În urma cercetărilor s-a stabilit că un bărbat de 42 de ani care conducea o autoutilitară pe Drumul Județean 100B ar fi accidentat un bărbat de 69 de ani care se deplasa pe o bicicletă.

În urma impactului, biciclistul a murit.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.