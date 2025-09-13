Accident rutier între un autoturism şi un TIR în Alba / O persoană a rămas încarcerată

UPDATE

Forţele de intervenţie au ajuns la locul accidentului.

La locul accidentului o persoană conştientă, se află încarcerată în autoturism. Se intervine pentru descarcerare acesteia.

O alta persoană implicată în accident se află în stop cardio-respirator. S-au început manevrele de resuscitare.

Ştirea iniţială

Detaşamentul de pompieri Sebeş intervine, sâmbătă dimineaţă, la un accident rutier produs pe raza localităţii Căpâlna, lângă Sebeş.

Potrivit primelor informaţii, în coliziune au fost implicate un autoturism şi un autotren care transporta un buldoexcavator.

Apelul la 112 indica existenţa a două persoane încarcerate, dar conştiente. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje: o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă SAJ cu medic, anunţă ISU Alba.