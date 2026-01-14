Prima pagină » Social » Bicicliștii și căruțașii din Galați primesc gratuit peste 3.500 de veste reflectorizante

Bicicliștii și căruțașii din Galați vor primi peste mii de veste reflectorizante. Acestea vor fi acordate gratuit în cadrul unui program al autorităților locale. Campania are ca scop creșterea siguranței pe drumurile din județul Galați.
Bicicliștii și căruțașii din Galați primesc gratuit peste 3.500 de veste reflectorizante
sursa foto: Costel Fotea, FB
Petru Mazilu
14 ian. 2026, 14:14, Social

Bicicliștii și căruțașii din Galați vor primi peste 3.500 de veste reflectorizante. Acestea vor fi distribuite gratuit în cadrul unei campanii pentru creșterea siguranței pe drumurile.

Acțiunea este coordonată de Consiliul Județean Galați, în colaborare cu Poliția Rutieră.

„Viața are întotdeauna prioritate! Prin această inițiativă se urmărește diminuarea numărului de accidente rutiere, încurajarea respectării normelor de circulație și conștientizarea importanței siguranței persoanelor din traficul rutier. Programul IMPACT – Creșterea gradului de siguranță rutieră în județul Galați”ă dedicat prevenirii accidentelor grave, este derulat de Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu ATOP Galați și Inspectoratul de Poliție Județean Galați. Această inițiativă reprezintă un pas important în protejarea vieții bicicliștilor, căruțașilor și a tuturor participanților la traficul rutier din județul Galați, prin măsuri concrete de prevenție și educație rutieră”, a explicat președintele CJ Galați, Costel Fotea.

Autoritățile susțin că vestele reflectorizante vor contribui semnificativ la creșterea vizibilității în trafic, în special în condiții de lumină redusă sau vreme nefavorabilă.

