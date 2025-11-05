BNR avertizează: Document fals cu sigla băncii centrale circulă online

Banca Națională a României a emis o atenționare publică privind un document fals datat 03.11.2025, intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, care circulă pe internet purtând în mod fraudulos sigla și antetul instituției.

Documentul falsificat folosește numele și denumiri reale ale structurilor și angajaților BNR, inclusiv ale Direcției Platforme Digitale și Securitate Cibernetică, precum și date de contact autentice ale băncii centrale, în scopul inducerii în eroare a publicului.

BNR precizează că nu a emis, semnat sau aprobat acest material și că nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.

Instituția respinge categoric conținutul prezentat în document și reamintește că toate comunicatele oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul www.bnr.ro și pe canalele oficiale de comunicare (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky).

Banca avertizează că transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR constituie infracțiuni de fals și uz de fals, sancționate conform Codului penal.

BNR a sesizat deja autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.