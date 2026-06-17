Bucureşti: Un tramvai a deraiat pe Bulevardul Preciziei, după ce a fost lovit de un TIR

Societatea de Transport Bucureşti a anunţat miercuri seara că un tramvai a deraiat pe Bulvardul Preciziei, după ce a fost lovit de un TIR.

„Un autotir a efectuat o manevră de mers Înapoi și a lovit un tramvai al liniei 25 care circula regulamentar. În urma impactului, vagonul a deraiat. Nu au fost înregistrate victime”, anunță STB.

Echipele de intervenţie ale STB SA acţionează pentru repunerea tramvaiului pe şine şi eliberarea căii de rulare, potrivit sursei citate.

Temporar, STB a înființat linia navetă 625, care funcționează între Depoul Militari și Piața Danny Huwe, pentru preluarea călătorilor.

La ora 18:35, circulația tramvaielor liniei 25 a fost reluată.