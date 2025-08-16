Prima pagină » Social » Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad

Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad

Autorităţile au depistat, sâmbătă, în oraşul Pâncota, bunuri contrafăcute în valoare de peste 6.000 de lei, care erau expuse spre vânzare fără documente, informează Jandarmeria Arad.
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Iris Duțescu
16 aug. 2025, 19:16, Social

„Sâmbătă, 16 august a.c., în cadrul unei acţiuni punctuale desfăşurate în oraşul Pâncota, jandarmii din cadrul Detaşamentului 4 Jandarmi Chişineu-Criş au depistat o femeie de 42 de ani şi un bărbat de 31 de ani care ofereau spre vânzare, la tarabe, produse susceptibile a fi contrafăcute. În urma verificărilor, au fost identificate articole de încălţăminte sport, ochelari de soare şi parfumuri, diferite mărci”, potrivit sursei citate.

Valoarea totală a bunurilor este estimată la aproximativ 6.445 lei. Produsele erau expuse spre vânzare fără documente de provenienţă şi prezentau suspiciuni că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală.

Autorităţile s-au sesizat din oficiu şi au întocmit actele de constatare. Dosarul urmează a fi înaintat organelor competente pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de punere în circulaţie de produse contrafăcute.