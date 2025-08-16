Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad

„Sâmbătă, 16 august a.c., în cadrul unei acţiuni punctuale desfăşurate în oraşul Pâncota, jandarmii din cadrul Detaşamentului 4 Jandarmi Chişineu-Criş au depistat o femeie de 42 de ani şi un bărbat de 31 de ani care ofereau spre vânzare, la tarabe, produse susceptibile a fi contrafăcute. În urma verificărilor, au fost identificate articole de încălţăminte sport, ochelari de soare şi parfumuri, diferite mărci”, potrivit sursei citate.

Valoarea totală a bunurilor este estimată la aproximativ 6.445 lei. Produsele erau expuse spre vânzare fără documente de provenienţă şi prezentau suspiciuni că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală.

Autorităţile s-au sesizat din oficiu şi au întocmit actele de constatare. Dosarul urmează a fi înaintat organelor competente pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de punere în circulaţie de produse contrafăcute.