Prima pagină » Social » Canicula poate deveni mortală la temperaturi mult mai mici decât se credea până acum

Canicula poate deveni mortală la temperaturi mult mai mici decât se credea până acum

Cercetătorii au descoperit că pragul de la care căldura devine periculoasă pentru corpul uman este mult mai scăzut decât se credea anterior. Un experiment realizat în Australia a testat limitele reale ale organismului.
Canicula poate deveni mortală la temperaturi mult mai mici decât se credea până acum
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 09:42, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Universitatea din Sydney a construit o cameră climatică specială, de 4 pe 5 metri. Participanții au stat în cameră timp de șase ore, în timp ce temperatura era crescută treptat, conform Futura Sciences.

Camera permite temperaturi între 5 și 55 de grade Celsius. Creșterea temperaturii s-a făcut sub supraveghere medicală constantă, monitorizându-se ritmul cardiac, respirația și transpirația.

Ce este temperatura „bulbului umed” și de ce contează

Cercetătorii nu au măsurat temperatura reală, ci „temperatura bulbului umed”. Acest indice ține cont de temperatura aerului și de umiditatea de pe piele, oferind o imagine mai precisă a căldurii resimțite.

Până la acest experiment, oamenii de știință considerau periculos un prag de 35 de grade „bulb umed”. Se credea că, peste acest nivel, temperatura corpului crește necontrolat și pune viața în pericol.

Ce a descoperit experimentul despre pragul real

Rezultatele arată că pragul periculos este mult mai scăzut decât se credea. Pentru tinerii sănătoși, cu vârste între 18 și 40 de ani, limita este între 26 și 34 de grade.

Pentru persoanele de peste 65 de ani, pragul periculos începe deja de la 21 de grade. Limita superioară rămâne tot 34 de grade, indiferent de vârstă.

Câte persoane au murit în valuri de căldură anterioare

Valul de căldură din 2003 a provocat moartea a 70.000 de persoane în Europa. În India, peste 2.000 de oameni au murit în 2010, când temperaturile au trecut de 47 de grade.

Camera climatică continuă să testeze participanți de diferite vârste. Cercetătorii studiază acum și metode de reducere a temperaturii corpului, precum tipul de îmbrăcăminte sau folosirea ventilatoarelor.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da