Canicula poate deveni mortală la temperaturi mult mai mici decât se credea până acum

Universitatea din Sydney a construit o cameră climatică specială, de 4 pe 5 metri. Participanții au stat în cameră timp de șase ore, în timp ce temperatura era crescută treptat, conform Futura Sciences.

Camera permite temperaturi între 5 și 55 de grade Celsius. Creșterea temperaturii s-a făcut sub supraveghere medicală constantă, monitorizându-se ritmul cardiac, respirația și transpirația.

Ce este temperatura „bulbului umed” și de ce contează

Cercetătorii nu au măsurat temperatura reală, ci „temperatura bulbului umed”. Acest indice ține cont de temperatura aerului și de umiditatea de pe piele, oferind o imagine mai precisă a căldurii resimțite.

Până la acest experiment, oamenii de știință considerau periculos un prag de 35 de grade „bulb umed”. Se credea că, peste acest nivel, temperatura corpului crește necontrolat și pune viața în pericol.

Ce a descoperit experimentul despre pragul real

Rezultatele arată că pragul periculos este mult mai scăzut decât se credea. Pentru tinerii sănătoși, cu vârste între 18 și 40 de ani, limita este între 26 și 34 de grade.

Pentru persoanele de peste 65 de ani, pragul periculos începe deja de la 21 de grade. Limita superioară rămâne tot 34 de grade, indiferent de vârstă.

Câte persoane au murit în valuri de căldură anterioare

Valul de căldură din 2003 a provocat moartea a 70.000 de persoane în Europa. În India, peste 2.000 de oameni au murit în 2010, când temperaturile au trecut de 47 de grade.

Camera climatică continuă să testeze participanți de diferite vârste. Cercetătorii studiază acum și metode de reducere a temperaturii corpului, precum tipul de îmbrăcăminte sau folosirea ventilatoarelor.