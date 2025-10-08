Care este temperatura optimă în locuință pentru confort și sănătate în sezonul rece. Recomandări ale medicului pneumolog

Potrivit medicului Lungu, momentul optim pentru pornirea centralei termice survine atunci când temperatura exterioară scade sub 15°C, prag care semnalează începutul răcirii semnificative a locuinței. În privința temperaturii din interior, aceasta ar trebui să fie menținută între 18 și 20 de grade Celsius pentru un somn odihnitor. Totuși, fiecare organism are propriile preferințe, unele persoane simțindu-se confortabile la temperaturi mai mari, chiar de 23-24°C. Este recomandat ca, în timpul nopții, temperatura să nu depășească 24°C și să fie uniform distribuită în întreaga locuință, notează Digi24.

Importanța umidității în locuință pentru sănătate

Pe lângă temperatură, umiditatea în interior joacă un rol esențial în asigurarea unui confort optim. Medicul Răzvan Lungu subliniază că umiditatea din încăperi ar trebui să fie între 30% și 50%. Aceste condiții ajută la prevenirea uscării mucoaselor și reduc riscul de infecții respiratorii, care pot fi mai frecvente în sezonul rece.

Temperatura optimă în camerele cu bebeluși și copii mici

Pentru bebeluși și copii mici, temperatura ideală pentru somn este similară cu cea recomandată adulților, însă aceștia sunt mai sensibili la fluctuațiile mari de temperatură.

Medicii recomandă evitarea supraîncălzirii camerelor celor mici, deoarece aceasta poate cauza disconfort și poate afecta calitatea somnului. Copiii sunt mai vulnerabili la schimbările bruste de temperatură, iar un ambient echilibrat este esențial pentru sănătatea lor.

Cum influențează schimbările de temperatură sănătatea

Expunerea prelungită la temperaturi prea scăzute sau prea ridicate poate avea efecte negative asupra organismului. Printre simptomele comune se numără oboseala, dificultățile de concentrare, modificările tensiunii arteriale și iritațiile respiratorii, precum tusea și congestia nazală.

De asemenea, variațiile bruște de temperatură pot pune presiune pe sistemul cardiovascular, crescând riscul de accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord, în special pentru persoanele cu afecțiuni cardiace preexistente.

Sfaturi pentru îmbunătățirea calității somnului în sezonul rece

Medicul Răzvan Lungu subliniază că un somn de calitate este esențial pentru sănătate. Printre recomandările pentru îmbunătățirea somnului se numără evitarea expunerii la ecrane înainte de culcare, deoarece lumina albastră poate afecta producția de melatonină, hormonul care reglează somnul.

De asemenea, este important ca lumina din încăpere să fie caldă și nu intensă, pentru a facilita relaxarea.

Ora optimă de culcare în sezonul rece

În ceea ce privește ora de culcare, medicul Lungu recomandă un program de somn constant, cu o oră de culcare până în jurul orei 23 și o trezire între 7 și 9 dimineața, în funcție de programul fiecărei persoane. Respectarea unui astfel de program ajută la menținerea unui ritm biologic sănătos și la îmbunătățirea calității somnului.