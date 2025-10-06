Caz de braconaj în Timiș / Căpriori și mistreți, găsiți în captivitate / Trei bărbați reținuți

Trei bărbați din județul Timiș au fost reținuți, fiind suspectați că practicau vânătoarea cu lațuri, ogari sau metiși de ogari, deși nu aveau permis.

În urma unor percheziții, au fost descoperite arme, muniție, carne de vânat, dar și animale sălbatice – căpriori și mistreți, în captivitate.

Trei bărbați, cu vârste de 59, 30 și 36 de ani, sunt cercetați într-un dosar instrumentat de polițiștii și procurorii din Făget, județul Timiș, aceștia fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de braconaj prin practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari, braconaj prin vânătoarea practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare și practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar pentru fondul cinegetic respectiv.

Bunuri ridicate pentru administrarea probatoriului

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: arme de vânătoare, muniție, dispozitive de supraveghere, echipamente de termoviziune, carne de vânat și accesorii utilizate la activitățile de braconaj.

De asemenea, la domiciliul bărbatului de 30 de ani au fost descoperite animale sălbatice în captivitate, respectv căpriori și mistreți.

Nu au avut documente pentru deținerea animalelor

Întrucât nu a putut prezenta documente pentru deținerea animalelor, față de acesta s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vânarea mamiferelor şi păsărilor cu mijloace neautorizate și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, ca urmare a armelor și muniției găsite fără a fi păstrate în condițiile legii.

Totodată, față de persoana în vârstă de 59 de ani s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de orice operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii, ca urmare a cărnii de vânat descoperite la domiciliul acestuia.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției.