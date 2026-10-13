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Caz grav de malpraxis la Spitalul din Focșani | Patru medici, trimiși în judecată după moartea unei paciente minore

Patru medici de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” din Focșani au fost trimiși în judecată în dosarul morții unei paciente minore. Potrivit procurorilor, după o operație de cezariană, în abdomenul tinerei ar fi rămas corpuri străine, iar ancheta vizează și modul în care au fost consemnate ulterior constatările medicale.
Caz grav de malpraxis la Spitalul din Focșani | Patru medici, trimiși în judecată după moartea unei paciente minore
Facebook/Spitalul Focșani
Luiza Moldovan
13 oct. 2026, 10:37, Social
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Patru medici de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” din Focșani au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, într-un dosar în care sunt cercetate infracțiuni de ucidere din culpă, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și mărturie mincinoasă.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată la 28 septembrie 2026, după finalizarea cercetărilor.

Dosarul vizează decesul unei paciente minore, survenit în iulie 2022, după ce aceasta fusese supusă unei operații de cezariană în luna aprilie a aceluiași an.

Ce au constatat anchetatorii

Potrivit procurorilor, două dintre inculpate, identificate în comunicat prin inițialele J.G.A. și C.A., aveau calitatea de medici chirurgi în cadrul spitalului din Focșani. Anchetatorii susțin că, la finalul operației de cezariană, acestea nu s-ar fi asigurat că în cavitatea abdominală a pacientei nu au rămas materiale textile, comprese sau alte corpuri străine folosite în timpul intervenției.

Conform comunicatului, pacienta a decedat în luna iulie 2022.

A doua intervenție chirurgicală și presupusele omisiuni din documente

În iulie 2022, pacienta a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale.

Procurorii afirmă că, în timpul acesteia, medicii J.G.A. și M.M.A. ar fi identificat și îndepărtat corpurile străine rămase în urma operației de cezariană din aprilie.

Anchetatorii susțin că cele două inculpate ar fi omis intenționat să consemneze această constatare în protocolul operator, deși informația era obligatorie și relevantă pentru stabilirea situației medicale a pacientei și a conduitei medicale anterioare.

Tot potrivit procurorilor, M.M.A. nu ar fi declarat aceste aspecte organelor de poliție în timpul audierilor.

A omis să menționeze că a uitat corpuri străine în abdomenul pacientei

În ceea ce-l privește pe medicul O.C., anchetatorii afirmă că acesta a participat la intervenția chirurgicală din iulie 2022 și ar fi omis, la rândul său, să menționeze în protocolul operator corpurile străine identificate în cavitatea abdominală a pacientei.

Potrivit Parchetului, această omisiune ar fi îngreunat cercetările și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

Cei patru medici au fost trimiși în judecată în stare de libertate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani precizează că trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei penale pentru faptele cercetate și nu înlătură prezumția de nevinovăție.

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