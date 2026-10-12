Spitalul Județean Brăila, dotat cu un nou aparat pentru realizarea operațiilor articulare minim invazive

Acest Artroscop este un instrument medical care permite chirurgului să „vadă” în interiorul unei articulații folosind o cameră video minusculă, fără a mai fi nevoie de tăieturi mari, potrivit comunicatului publicat, luni, pe Facebook de spital.

Potrivit spitalului, datorită noului instrument medical, pacienții vor avea parte de mai puțină durere după intervențiile chirurgicale, un risc minim de infecții și complicații, dar și o durată mai scurtă de spitalizare. Intervențiile minim-invazive realizate cu noul aparat permit o recuperare mai rapidă, dar și o mobilitate mai crescută după operație.

Cu noul instrument medical, echipa va realiza intervenții pentru o gamă largă de afecțiuni, care includ intervenții pentru articulații sau ligamente genunchi, umăr, gleznă sau cot.

În cadrul accidentărilor la umăr medicii vor putea realiza suturi de menisc sau reconstrucții de ligamente încrucișate.

În ceea ce privește accidentările la umăr, medicii vor putea repara tendoanele coafei rotatorilor sau vor putea trata luxațiille recidivante.

În ceea ce privește accidentările la gleznă sau la cot, cu acest nou aparat medicii vor putea curăța articulația de fragmente libere sau vor putea trata cartilajul deteriorat.

Potrivit spitalului, intervențiile se vor putea realiza începând de marți.

„Astfel brăilenii au șansa de a merge din nou fără durere, de a se mișca cu lejeritate și de a fi alături de oamenii dragi ori de câte ori au ocazia. Pentru că medicina modernă nu înseamnă doar aparatură performantă. Înseamnă oameni, grijă și șansa de a te face bine aproape de casă”, a declarat conducerea Spitalului Clinic Județean Brăila.