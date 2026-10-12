Prima pagină » Social » Spitalul Județean Brăila, dotat cu un nou aparat pentru realizarea operațiilor articulare minim invazive

Spitalul Județean Brăila, dotat cu un nou aparat pentru realizarea operațiilor articulare minim invazive

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila a anunțat, luni, că spitalul este dotat cu un nou Artroscop ultraperformant, o masă de operație modernă și ouă seturi de motoare chirurgicale de ortopedie.
Spitalul Județean Brăila, dotat cu un nou aparat pentru realizarea operațiilor articulare minim invazive
Sursă foto: Facebook / Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila
Daiana Rob
12 oct. 2026, 15:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acest Artroscop este un instrument medical care permite chirurgului să „vadă” în interiorul unei articulații folosind o cameră video minusculă, fără a mai fi nevoie de tăieturi mari, potrivit comunicatului publicat, luni, pe Facebook de spital.

Potrivit spitalului, datorită noului instrument medical, pacienții vor avea parte de mai puțină durere după intervențiile chirurgicale, un risc minim de infecții și complicații, dar și o durată mai scurtă de spitalizare. Intervențiile minim-invazive realizate cu noul aparat permit o recuperare mai rapidă, dar și o mobilitate mai crescută după operație.

Cu noul instrument medical, echipa va realiza intervenții pentru o gamă largă de afecțiuni, care includ intervenții pentru articulații sau ligamente genunchi, umăr, gleznă sau cot.

În cadrul accidentărilor la umăr medicii vor putea realiza suturi de menisc sau reconstrucții de ligamente încrucișate.

În ceea ce privește accidentările la umăr, medicii vor putea repara tendoanele coafei rotatorilor sau vor putea trata luxațiille recidivante.

În ceea ce privește accidentările la gleznă sau la cot, cu acest nou aparat medicii vor putea curăța articulația de fragmente libere sau vor putea trata cartilajul deteriorat.

Potrivit spitalului, intervențiile se vor putea realiza începând de marți.

„Astfel brăilenii au șansa de a merge din nou fără durere, de a se mișca cu lejeritate și de a fi alături de oamenii dragi ori de câte ori au ocazia. Pentru că medicina modernă nu înseamnă doar aparatură performantă. Înseamnă oameni, grijă și șansa de a te face bine aproape de casă”, a declarat conducerea Spitalului Clinic Județean Brăila. 

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
Peiu: „De ce nu e bine ca statul să nu cumpere nimic fără licitație. Cine răspunde pentru afacerea cu Rheinmetall?”
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
Cacealmaua partidelor pentru (re)venirea la guvernare. Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat al nimănui
Libertatea
Categoria de pensionari care primesc tichete de Crăciun. Ajutorul financiar poate ajunge la 200 lei! Cererile se depun până pe 6 noiembrie
CSID
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor