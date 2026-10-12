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Cei trei marinari indieni salvați de pe nava atacată în Marea Neagră au plecat din România

Trei marinari indieni salvați de pe nava comercială Royad Mammadov, atacată în Marea Neagră, au plecat din România. Ambasada Indiei la București a mulțumit autorităților române, personalului Spitalului Județean Constanța și echipelor de salvare pentru ajutorul acordat.
Cei trei marinari indieni salvați de pe nava atacată în Marea Neagră au plecat din România
Cosmin Pirv
12 oct. 2026, 11:03, Social
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Cei trei marinari, Sahil Sandhu, Ashwini Kumar și Harman Singh, au plecat spre India sâmbătă, 10 octombrie, după ce au primit sprijin din partea Ambasadei Indiei la București, potrivit India Gazette.

Misiunea diplomatică a precizat că a oferit asistența necesară pentru întoarcerea lor în siguranță și a mulțumit autorităților române, personalului medical din Constanța și echipelor de salvare pentru sprijinul acordat după incident.

Nava comercială Royad Mammadov, deținută de o companie turcă, transporta cereale, când a fost cuprinsă de un incendiu în Marea Neagră, pe 5 octombrie. Incidentul s-a soldat cu doi morți, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, potrivit autorităților române.

Cei trei cetățeni indieni au fost răniți în incident. Ambasada Indiei a anunțat anterior că starea lor era stabilă și că unul dintre ei primea îngrijiri medicale la Spitalul Județean Constanța.

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