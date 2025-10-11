Cel puțin 60 de oameni au fost uciși în atacul asupra orașului Al-Fashir din Sudan, spun activiștii

Atacurile cu drone și artilerie ale Forțelor de Sprijin Rapid (RSF) paramilitare, asupra unui adăpost din orașul sudanez Al Fashir, au ucis cel puțin 60 de persoane în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit activiștilor locali.

Al-Fashir este asediat de RSF, care se luptă să preia controlul asupra ultimului bastion al armatei din regiunea Darfur.

„Cadavrele rămân sub dărâmături, iar altele au fost arse de vii în interiorul caravanelor adăpostului, copii, femei și bătrâni uciși cu sânge rece”, a declarat Comitetul de Rezistență din Al-Fashir într-un comunicat emis sâmbătă.

Într-un comunicat ulterior, acesta a precizat că adăpostul a fost lovit de două ori de drone și de opt ori de obuze de artilerie, scrie Reuters.

Comitetul de rezistență a declarat că sute de civili au fost uciși în urma atacurilor, iar locuitorii care au vorbit cu Reuters au spus că au săpat buncăre în casele și cartierele lor pentru a se proteja.

Grupul de activiști a declarat că orașul pierde în medie 30 de persoane pe zi din cauza violenței, foametei și bolilor.