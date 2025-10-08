Ciclonul a lovit România: Zeci de gospodării inundate, copaci doborâți și porturi închise în Constanța

Sursa foto: Facebook/IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

În urma fenomenelor hidrometeorologice severe înregistrate în noaptea de marți spre miercuri, au fost afectate 30 de localități din 14 județe, Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și Tulcea, precum și municipiul București.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 12 imobile (șapte case, trei subsoluri de bloc și două instituții publice), două anexe gospodărești și 25 de curți.

De asemenea, au fost degajate elemente de construcție de la șase clădiri și 35 de copaci căzuți, care au avariat 22 de autoturisme.

Un copac s-a prăbușit pe Drumul Național 1, în localitatea Otopeni, pe sensul către Ploiești, blocând circulația.

Echipajele ISU București-Ilfov acționează pentru eliberarea carosabilului.

Vântul puternic a determinat suspendarea manevrelor în toate porturile din județul Constanța.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că forțele de intervenție rămân mobilizate în teren pentru sprijinirea populației și gestionarea rapidă a oricăror situații de urgență.

Situația este monitorizată permanent, iar autoritățile sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare în funcție de evoluția fenomenelor meteo.