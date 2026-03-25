Cine poate obține bursele de 1000 de lei ale Academiei Române

Academia Română a lansat un apel pentru acordarea de burse destinate elevilor cu rezultate școlare deosebite, proveniți din medii defavorizate, în cadrul programului „Academia Română în dialog cu tinerii”.

Programul, inițiat în 2019, urmărește identificarea și susținerea tinerelor talente din școli și universități, în special a celor cu performanțe confirmate la concursuri și olimpiade naționale și internaționale.

Demersul are ca obiectiv formarea unei noi generații de intelectuali de elită și sprijinirea excelenței în educație.

10 burse lunare pentru anul școlar 2026–2027

Pentru anul școlar 2026–2027, Academia Română va acorda 10 burse în valoare de 1.000 de lei lunar elevilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Bursele se adresează elevilor din clasele IX–XII, iar în cazuri excepționale și celor din clasa a VIII-a, care au rezultate performante la olimpiade și concursuri școlare, au media generală de cel puțin 9,50 și care provin din familii cu venituri sub media națională.

Cum se pot înscrie elevii

Dosarele de candidatură pot fi trimise fie prin e-mail, la [email protected] sau [email protected], fie prin poștă, la sediul Academiei Române din București – Academia Română – Direcția Cancelarie Programul,,Academia Română în dialog cu tinerii” Calea Victoriei, nr. 125, Bucureşti, sector 1, cod 010071 .

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 20 aprilie 2026.

Dosarul trebuie să includă:

o scrisoare de motivație

copii ale diplomelor obținute la concursuri

un document care atestă situația școlară din ultimii doi ani

o declarație pe proprie răspundere privind situația materială

Parte a unui program amplu pentru susținerea excelenței

Acordarea burselor face parte dintr-un program mai larg, coordonat de un grup de academicieni și profesori universitari, sub conducerea academicianului Ioan Dumitrache.

„Programul „Academia Română în dialog cu tinerii” este alcătuit din 4 direcții principale de acțiune:

– acordarea de burse elevilor din medii defavorizate cu rezultate școlare deosebite și susținerea acestora pentru finalizarea studiilor

– organizarea unor școli de vacanță, cu implicarea institutelor de cercetare ale Academiei Române și a unor universități

– înființarea Centrului pentru tineri supradotați în București și în cadrul filialelor Academiei Române: Iași, Cluj-Napoca și Timișoara

– acordarea unor premii speciale ale Academiei Române

Inițierea programului „Academia Română în dialog cu tinerii” răspunde nobilei misiuni pe care instituția noastră o are în societatea românească, aceea de a identifica, promova, susține și valida valorile naționale, precum și de a contribui la dezvoltarea cunoașterii prin activitatea științifică și culturală de excelență”, se arată în comunicatul Academiei.